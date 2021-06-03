Хвойный питомник в Мысхако

/Происшествия/

Сотрудники отдела сельского хозяйства совместно со специалистами Управления муниципального земельного контроля Новороссийска выехали на место в с. Мысхако где работает строительная техника и где ранее было спущено озеро.

Было установлено, что на всей площади земельного участка строительная техника выравнивает ландшафт, снимает и перемещает плодородный слой почвы. Следов вырубки зеленых насаждений не выявлено, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска. Со слов представителя собственника, работы проводятся согласно проекта рекультивации. В дальнейшем здесь планируется создание питомника для выращивания хвойных пород деревьев.

— По данному факту, отделом сельского хозяйства готовятся документы для проведения внеплановой выездной проверки для установления законности проводимых работ на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:47:0118018:1847. — пресс-служба администрации Новороссийска.

Источник: via Наша Газета