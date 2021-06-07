Крымские чиновники оставили без выплат вдову ветерана

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В прокуратуру Евпатории обратилась 96-летняя вдова участника и инвалида Великой Отечественной войны. Супруг женщины воевал в стрелковом полку и во время боя получил тяжелое ранение.

"Вместе с тем должностные лица департамента труда и социальной защиты населения местной администрации отказали пожилой женщине в назначении ежемесячной денежной компенсации как члену семьи инвалида Великой Отечественной войны, получившему ранение на фронте, в связи с наличием разночтений в предоставленных заявительницей документах", - сообщили в прокуратуре Крыма.

Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, который установил подлинность архивной справки о получении ранения супругом женщины в военное время и обязал чиновников назначить пожилой женщине положенные выплаты.

Решение суда сотрудники администрации исполнили.