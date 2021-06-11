На протяжении шести дней Туапсинские спасатели вели поиск мужчины, заблудившегося в лесу

/Происшествия/

Информация о том, что в лесу, в районе поселка Терзиян. пропал 61-летний мужчина, поступила от службы «112» оперативным дежурным Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России – филиала ЮРПСО МЧС России в пятницу, 4 июня.

Супруга мужчины рассказала, что ее муж ранним утром с друзьями отправился в лес за грибами и, позвонив вечером по телефону, сообщил ей, что заблудился. После этого он перестал выходить на связь.

На протяжении шести суток сотрудники Туапсинского поисково-спасательного отряда, совместно с силами муниципальных служб, казаков, волонтеров и местных жителей с самого утра и до наступления темного времени суток вели поиск мужчины в указанном районе: была обследована территория между населенными пунктами Гойтх и Терзиян, окрестности горы Сазинкаледж. На второй день поисковых работ спасателями был обнаружен пакет с грибами, который мужчина оставил в лесу. Район поиска постоянно расширялся.

10 июня пропавший мужчина был обнаружен туристической группой в районе котловины горы Два Брата. Грибник находился в обессиленном состоянии. Туристы связались со спасателями, отправили координаты своего местонахождения и из подручных материалов соорудили мягкие носилки, на которых начали транспортировку пострадавшего из леса.

Спасатели выдвинулись в сторону туристической группы. На спуске с горы Два Брата сотрудники МЧС встретились с туристами, переложили мужчину на специальные носилки «Акья» и транспортировали его из горно-лесной местности к ближайшей дороге, где передали врачам Скорой помощи.

Позже мужчина рассказал, что заблудился, увлекшись сбором грибов. Вместо того, чтобы идти по дороге вниз по склону грибник, ушел вверх в горы. Перейдя хребет, оказался на противоположном склоне горы. На протяжении всего времени мужчина питался сырыми грибами, находил воду в ручейках и реках, ночевал на лежанке из коры деревьев.

Спасатели в очередной раз напоминают, что отправляясь в лес за грибами, необходимо сообщить родным и близким маршрут вашего движения и ориентировочное время выхода. Идя в лес, надеть яркую и заметную одежду, обязательно иметь при себе небольшой запас еды и воды, средства сигнализации, фонарик и дополнительные устройства для зарядки мобильного телефона.

Также необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и в случае ухудшения погодных условий, отказаться от лесной прогулки.

Если вы все же заблудились, необходимо сообщить об этом по телефону «112», экономить заряд батарейки телефона и ждать помощи спасателей.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России