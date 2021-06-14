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Не позволено работникам администрации нарушать закон!

В Суземском районе Брянской области оштрафовано должностное лицо районной администрации за незаконное требование в аукционной документации о видеотрансляции хода строительства объекта.

Прокуратура Суземского района провела проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации национального проекта «Демография».

Установлено, что администрация Суземского района как заказчик установила в документации о проведении электронного аукциона требование к подрядчику об обеспечении видеотрансляции хода строительства объекта через сеть Интернет. Однако такое требование в объект закупки и проектно-сметную документацию не входило, в связи с чем такая обязанность была возложена на подрядчика незаконно.

В этой связи прокуратура района в отношении должностного лица районной администрации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

Источник: Прокуратура Брянской области

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Категория: Новости / Происшествия

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