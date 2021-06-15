В мае в 16 пробах молочной и мясной продукции выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности

/Происшествия/

В рамках реализации мероприятий Россельхознадзора в 2021 году для обеспечения выполнения требований Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, по Южному межрегиональному управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ходе проведения государственного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов, за май 2021 года инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора отобрали 212 проб подконтрольной госветнадзору продукции на показатели пищевой безопасности, из них 44 пробы на фальсификацию молочной продукции и гистологическую идентификацию состава мясной продукции. По результатам проведения лабораторных исследований в 16 пробах выявлены несоответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза по микробиологическим, химико-токсикологическим показателям безопасности, по фальсификации. Отбор проб (образцов) продукции проводился у производителей, в местах хранения и реализации подконтрольной продукции, в организациях и учреждениях бюджетной сферы, находящихся в зоне осуществления полномочий Южного межрегионального управления Россельхознадзора. По Краснодарскому краю отобрано 167 проб, из них - 11 положительные, по Республике Адыгея отобрано 8 проб, положительных выявлений нет, по Республике Крым и городу Севастополь отобрано 37 проб, из них положительные - 5 проб.

В отношении производителей некачественной продукции, по Южному межрегиональному управлению Россельхознадзора выносятся постановления об административно – правовых нарушениях в соответствии с КоАП РФ, выдаются предписания о прекращении действия деклараций соответствия, проводятся контрольно – надзорные мероприятия с целью установления источника и причин возникновения остатков лекарственных средств в пищевой продукции.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора