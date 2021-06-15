Спасатели ЮРПСО эвакуировали туриста, получившего травму у подножия горы Большой Тхач

/Происшествия/

На протяжении суток спасателями Южного РПСО из города Сочи и Адыгейского поисково-спасательного отряда – филиала ЮРПСО МЧС России проводились работы по эвакуации мужчины – участника незарегистрированной туристической группы, повредившего ногу у подножия горного массива Большой Тхач.

Информация о происшествии поступила оперативному дежурному спасательного отряда МЧС 13 июня в 11.00 утра. По сообщению очевидца, во время отдыха в палаточном лагере на перевале Тхач 26-летний турист поскользнулся и повредил ногу. По предварительному диагнозу, молодой человек получил перелом голеностопного сустава, у него поднялась высокая температура, а также присутствовали сильные болевые симптомы. Всего в составе незарегистрированной туристической группы было два человека, оба туриста из города Саратов.

В связи с удалённостью района и сложным горным рельефом, было принято решение об эвакуации пострадавшего бортом вертолета Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Однако, вылетев в указанный район, из-за неблагоприятых метеоусловий - очень низкой облачности - эвакуация вертолетом была на тот момент невозможна. К месту происшествия на автомобиле высокой проходимости и далее, пешим порядком, выдвинулась группа спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 11 человек. Дойдя до пострадавшего, сотрудники МЧС оказали травмированному туристу первую помощь – наложили на поврежденную конечность шину и иммобилизовали голеностопный сустав.

14 июня в 06.45 утра из города Сочи для эвакуации мужчины повторно вылетел вертолет Ка-32 МЧС России с 5 спасателями на борту. В 07.20 воздушное судно подсело в районе седловины между Большим и Малым Тхачом (высота 2000 м.). В это время сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда уже транспортировали на носилках туриста к месту посадки вертолета. Там они передали пострадавшего спасателям ЮРПСО МЧС России. Молодого человека подняли на борт вертолета и вместе с его товарищем, вторым участником похода, эвакуировали на базу регионального отряда в город Сочи. Там травмированного туриста передали врачам Скорой помощи.

Спасатели в очередной раз напоминают, что регистрация туристических групп в территориальных органах МЧС является обязательной. Информировать подразделение МЧС, на территории которого проходит туристический маршрут, необходимо не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода. Сделать это можно, позвонив в территориальные органы МЧС, либо зайдя на официальный сайт МЧС России.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России