С "дочки" "Роснефти" взыскали 19,5 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Горячем Ключе

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ООО "РН-Краснодарнефтегаз" обязали возместить ущерб, нанесенный водным ресурсам вследствие утечки нефтепродуктов на участке лесного фонда в районе станицы Саратовской.

Сигнал об утечке нефтепродуктов из трубопровода месторождения "Ключевое" и загрязнении реки Соленой и почвы в лесном массиве в районе станицы Саратовской поступил в ЭкоВахту в начале февраля 2020 года. ЭВСК направила письма в различные ведомства с просьбой провести расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности. Постановлением Росприроднадзора ООО "РН-Краснодарнефтегаз" было привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель". Был рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде вследствие разлива нефтепродуктов. Его размер составил 19 млн 455 тыс. руб. Для его взыскания Роспотребнадзор обратился в суд и выиграл процесс…

Источник: http://ewnc.org/node/31434