С уважения к символам страны начинается патриотизм

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О факте неуважительного отношения к официальным флагам России, Кубани и города-героя сообщили читатели Новостной ленты.

Проспект Дзержинского - одна из центральных улиц Новороссийска в Южном районе(глава администрации района Арутюн Арутюнов).

А лицо 15 мкр-на «украшает» вот такой флажтог. Ржавый с рваными государственными флагами. В таком состоянии, со слов очевидцев, символы встретили не один официальный праздник.

Для справки:

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.