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Львица нанесла рваные раны школьнику на Кубани

Львица набросилась на 13-летнего ребенка, отдыхавшего на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края. Подростка госпитализировали с рваными ранами предплечья.

По данным правоохранителей, ребенок пытался сфотографировать хищницу, но в какой-то момент она напала на него. Ребенка увезли в хирургическое отделение детской городской больницы города Армавира, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой произошедшему будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Отмечается, что дикие животные, проживающие на территории турбазы, содержатся в клетках.

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Категория: Новости / Происшествия

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