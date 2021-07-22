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Караоке будет скучать по своим талантливым посетителям

В Краснодаре приостановлена деятельность бара.

В отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара поступил исполнительный документ, выданный Ленинским районным судом г. Краснодара.

Должником в рамках исполнительного производства является юридическое лицо, признанное виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы-исполнители опечатали двери караоке-бара «Фирма», расположенного по улице им. Бабушкина и будут проверять сохранность пломб на регулярной основе.

Директору организации-должника вручено требование об исполнении решения суда, постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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