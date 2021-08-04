Мэрию Волгограда наказали рублем за мусор 

/Происшествия/

Началось все 20 мая этого года, когда Роспотребнадзор выявил множество нарушений в месте накопления твердых коммунальных отходов на улице Менделеева.

Там к контейнерной площадке невозможно было подъехать, не было ограждения, из-за чего прилегающая территория была захламлена.

Тогда был составлен протокол, и вот Центральный районный суд Волгограда привлек администрацию города по статье 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами).

Мэрию оштрафовали на 125 тыс рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области

Источник: Телеграм-канал