В Крымске сотрудники транспортной полиции приняли участие в Краевом дне безопасности

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Сотрудники ЛОП на станции Крымская, совместно с сотрудниками ГИБДД, МЧС и следственного комитета в преддверии праздников и новогодних каникул провели уроки безопасности со студентами и классными руководителями Крымского технического колледжа.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о правилах поведения на железной дороге и акцентировали внимание слушателей на опасностях, которые могут подстерегать их на объектах железнодорожного транспорта.

В завершении мероприятий правоохранители ответили на все интересующие ребят вопросы и поздравили с наступающим Новым годом, пожелав интересных и безопасных каникул, а учащиеся обещали сотрудникам транспортной полиции соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте