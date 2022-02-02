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Иван Демченко: При ликвидации ЧС важна оперативная помощь
В хуторе Новотроицком Крымского района устраняют последствия подтопления. Участок дороги, примыкающей к улице Восточной, оказался под водой.
По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко оперативно выделено 80 куб.метров щебня шлакового для отсыпки затопленной территории.
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