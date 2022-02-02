/Происшествия/

Иван Демченко: При ликвидации ЧС важна оперативная помощь

В хуторе Новотроицком Крымского района устраняют последствия подтопления. Участок дороги, примыкающей к улице Восточной, оказался под водой.
По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко  оперативно  выделено 80 куб.метров щебня шлакового для отсыпки затопленной территории.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ЕдинаяРоссия
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
 #единаяроссия #краснодарскийкрай 
#избирательныйокруг48
Просмотров: 325 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

В режиме ЧС

Депутат намерен поддерживать связь с соотечественниками

Депутат Госдумы Иван Демченко вручил удостоверения своим помощникам в районах

Иван Демченко: При ликвидации ЧС важна оперативная помощь

Обращения к депутату Госдумы - на контроле