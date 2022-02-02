/Происшествия/
В режиме ЧС
На помощь городу Славянску-на-Кубани в ликвидации подтопления прибывают спасатели МЧС из Абинска, Тимашевска, Тихорецка, Армавира.
Пожарные машины с мощными насосами работают на всех водоприёмниках. Для улучшения оттока воды с ливнестоков установлено 10 мотопомп.
Благодаря помощи депутата Госдумы Ивана Демченко, на канале по улице Казачьей и Богдановской установлена насосная станция мощностью 1? 300 куб. м.
11 ассенизаторских машин продолжают откачивать воду из частного сектора.
Ко всем трансформаторным подстанциям расчищены подходы от снега и наледи. Угроз отключения нет.
На утро 2 февраля поступило 542 заявки о подтоплении от жителей Славянска-на-Кубани. По оперативным сводкам вода вошла в 226 домов. В нескольких помещениях собственники уже отключили отопление.
Четыре семьи переселены. Сейчас 12 человек, среди которых четверо детей, находятся в парке-отеле «Уют». А в пятой школе разворачивается эвакопункт. В случае возможного подтопления домовладений жителей обеспечат теплом и питанием.
В городе и районе действует режим ЧС. Ситуация более чем серьёзная.
При необходимости по всем вопросам славянцы могут обратиться по телефонам, которые работают круглосуточно:
112 - единая диспетчерская служба;
8-861-46-4-11-12 - горячая линия администрации Славянского района
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Категория: Новости / Происшествия