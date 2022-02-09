Иван Демченко: При ликвидации ЧС важна оперативная помощь...

/Происшествия/

В хуторе Новотроицком Крымского района устраняют последствия подтопления. Участок дороги, примыкающей к улице Восточной, оказался под водой.

По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко оперативно выделено 80 куб.метров щебня шлакового для отсыпки затопленной территории.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ЕдинаяРоссия

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйокруг48

#Мывместе #ЕДИНАЯРОССИЯ #Ерпомогает #ер23