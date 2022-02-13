4000 тюльпанов получили заключение экспертов ФГБУ «Краснодарская МВЛ»

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Название тюльпан восходит к заимствованному из турецкого языка слову тюрбан: согласно одной версии, название зафиксировало турецкую моду XVI века на украшение тюрбанов живыми цветками, по другой – отметило внешнее сходство головного убора с этим цветком.

Сегодня в мире существует более 80 видов тюльпанов, которые разделяются на 150 с лишним сортов более чем 3000 разновидностей: эти многолетние травянистые луковичные растения семейства Лилейных считаются самыми популярными, украшают и дом, и сад.

Качество весенних цветов проверили специалисты Новокубанского отделения отдела инспекции в области карантина растений и семеноводства ФГБУ «Краснодарская МВЛ»: эксперты отобрали образцы от партии подкарантинной продукции – тюльпанов с луковицей в количестве 4 000 штук, предназначенных для перемещения по территории России.

Образцы были направлены в отдел лабораторных испытаний по карантину растений ФГБУ «Краснодарская МВЛ», где было проведено энтомологическое, гельминтологическое и вирусологическое исследование и выдано заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»