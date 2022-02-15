С помощью информационной системы «Меркурий» выявлены фантомные предприятия из Краснодарского края и Тульской области, оформлявшие документы на мясную продукцию неизвестного происхождения

/Происшествия/

При мониторинге оформленных в компоненте «Меркурий» ФГИС ВетИС ветеринарных сопроводительных документов на площадке ООО «Мир мяса» (Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, Коммунальная ул., д. 1 А, пом. 1) инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, было установлено введение в оборот мяса неизвестного происхождения путем оформления актов несоответствия при оформлении транспортных ВСД.

Уполномоченным лицом предприятия ООО «Мир мяса» увеличивалось количество продукции «Блоки из жилованного мяса зам. Говяжьи», поступающей по ВСД. Таким образом, за период декабрь 2021 года – январь 2022 года на площадке ООО «Мир мяса» введено в оборот более 80 тонн мяса неизвестного происхождения.

Вышеуказанные действия осуществлялись уполномоченным лицом предприятия ООО «Мир мяса», который также был зарегистрирован как уполномоченное лицо предприятия ООО «Первая мясная компания» по адресу: Тульская обл., г. Тула, Баженова ул., д. 26, 1.

Управлением был проведен анализ оформленных ВСД на площадке ООО «Первая мясная компания» и установлены аналогичные нарушения по вводу в оборот мяса неизвестного происхождения путем оформления актов несоответствия уполномоченными лицами предприятия ООО «Первая мясная компания».

Информация о выявленных фактах была передана в территориальное управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям для принятия мерреагирования.

Благодаря совместным оперативным действиям оборот опасной продукции был предотвращен. Фантомная площадка ООО «Первая мясная компания» и фантомный хозяйствующий субъект ООО «Первая мясная компания» исключены из компонента «Цербер» ФГИС ВетИС. За внесение в оформляемые ВСД заведомо ложных данных доступ всех уполномоченных лиц ООО «Мир мяса» и ООО «Первая мясная компания» аннулирован.

Аналогичные факты нарушений были выявлены в декабре прошлого года на площадке ИП Акимова Ю.В., расположеннойтакже по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, Коммунальная ул., д. 1. На сегодняшний день доступ в компонент «Меркурий» ФГИС ВетИС всех пользователей перечисленных хозяйствующих субъектов аннулирован.

Информация направлена в правоохранительные органы.