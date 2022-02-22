ДТП в Сочи

/Происшествия/

17 февраля в 14 часов 45 минут на ул. Искры, Хостинского района г. Сочи, водитель 1957 года рождения, управляя транспортным средством «Шевроле Нива», при движении по нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог при повороте налево допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения, пересекающего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетнему пешеходу оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция г. Сочи напоминает пешим участникам дорожного движения, что пересекать проезжую часть необходимо только по обозначенным пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности.