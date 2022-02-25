Внимание, на Кубани опять дожди!

/Происшествия/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 26 февраля 2022 года: по Краснодарскому краю: переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь, в отдельных районах сильный.

Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, в горах порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°С, днем +7…+12°С; в горах ночью 0…+5°С, днем +3…+8°С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный и северный с переходом на юго-восточный и южный 7-12 м/с, местами 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°С, днем +8…+13°С.

По г. Краснодару: переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°С, днем +9…+11°С.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»:

По г. Сочи: облачно. Дождь, местами сильный. Местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +7…+12°С. В предгорной зоне ночью +3…+8°С, днем +4…+9°С.

На двое последующих суток 27-28 февраля:

по Краснодарскому краю: переменная облачность. 27.02 местами дождь, в начале периода сильный дождь, 28.02 без существенных осадков. Ветер северной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем 28.02 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 27.02 +3…+8°С, 28.02 +1…+6°С, днем 27.02 +5…+10°С, 28.02 +9…+14°С местами в южной половине края +11…+16°С; в горах ночью 27.02 0…+5°С, 28.02 +1…-4°С, днем 27.02 +3...+8°С, 28.02 +7…+12°С.

На Черноморском побережье: переменная облачность. Большую часть периода местами дождь, днем 28.02 преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 15-20 м/с, 28.02 21-26 м/с. Температура воздуха ночью 27.02 +1…+6°С, днем 27.02 +6…+11°С, 28.02 +3…+8°С, на участке Джубга-Магри +10…+15°С.