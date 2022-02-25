Специалисты ФГБУ «Краснодарская МВЛ» обнаружили превышение допустимого содержания ртути в масляной рыбе

/Происшествия/

В отдел химических и токсикологических исследований ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в рамках государственного мониторинга пищевой продукции поступила проба «масляная рыба». Специалистами отдела проведено исследование данной пробы методом беспламенной атомно-абсорб­ци­он­ной спектро­мет­рии.

В результате установлено, что в предоставленной пробе содержание ртути превышает допустимое значение, установленное требованиями Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Информация о выявленном несоответствии размещена в автоматизированной системе «Веста» путем заполнения формы 4-Вет В «Срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм» и направлена в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Ртуть – химический элемент, пары и подавляющее большинство соединений которого отличаются высокой токсичностью. По классу опасности ртуть относится к первому классу, то есть считается чрезвычайно опасным химическим веществом. Ртуть принадлежит к числу тиоловых ядов, блокирующих сульфгидрильные группы белковых соединений и этим нарушающих белковый обмен и ферментативную деятельность организма. Особенно сильно поражает нервную и выделительную системы. В продуктах питания ртуть накапливается в рыбе (в старой больше, чем в молодой), моллюсках, в почках животных орехах, какао-бобах, шоколаде. В рыбе и морепродуктах ртуть присутствует в виде органического соединения – метилртути, жирорастворимого нейротоксичного вещества.

Согласно исследованию Гарвардского университета, опубликованному в журнале Nature в 2019 году, причина увеличения концентрации метилртути в рыбах и моллюсках – повышение температуры Мирового океана. Из-за высокой температуры воды увеличиваются энергетические потребности мелких рыб, которые в результате съедают больше планктона, поглощающего метилртуть. Это вещество – часть водной пищевой цепи. В крупных рыбах органическая ртуть накапливается в основном во внутренних органах, меньше в жировой и мышечной тканях. Таким образом, как правило, ртуть накапливается в крупных хищниках (например, тунце, рыбе-меч, акуле). Общее ухудшение экологии сказывается на концентрации этого элемента в конечных продуктах и приводит к необходимости непрекращающегося мониторинга данного показателя.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»