В Новороссийске атака состоялась на сайт самого популярного СМИ города

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Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак.

"Наша газета Новороссийск" первой в городе-герое получила серьезные проблемы на официальном сайте. Редакция обратилась в Роскомнадзор и правоохранительные органы за защитой. По мнению технических специалистов атака произошла из-за границы. В связи с этим доступ на сайт закрыт.

26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.

Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ.

Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.