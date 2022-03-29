"Единая" Россия 30 марта проведет брифинг по теме экспертизы учебников, которые были обнаружены в украинских школах

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Школьные учебники, которые сводный отряд волонтёров изъял на освобожденных территориях, пропагандируют жестокость и антироссийские идеи, подчеркнул секретарь Генсовета Единой России на совещании по вопросу реализации программы капремонта школ и организации горячего питания.

«Волосы встают дыбом от того, что мы видели. С ног на голову перевернута наша общая история, история Великой Отечественной войны. Пособники нацистов вроде Бандеры представлены национальными героями. Жители Донбасса позиционируются там террористами. В учебниках рассказывают школьникам о военных тактиках и схемах НАТО. Все пронизано военной тематикой. Понятно, что последние несколько лет, как минимум 8 лет, украинских детей милитаризируют с раннего детства, им внушается ненависть ко всему русскому», - сказал Андрей Турчак.

Источник: ТГ-канал