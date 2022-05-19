ДТП в Краснодаре с участием троллейбуса

/Происшествия/

По указанию руководителя следственного управления СКР по краю инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала о ДТП с участием водителя троллейбуса, в результате которого погибла несовершеннолетняя.

По имеющимся данным, сегодня днем на пересечении улиц Каляева и Кожевенной в краевом центре водитель троллейбуса при повороте с улицы Каляева совершил наезд на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте.

В связи с общественным резонансом по указанию руководителя СКР по краю Андрея Константиновича Маслова следственным управлением по краю перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материалов по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю