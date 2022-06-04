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ФСБ сообщает...

В ходе реализации контрольных функций за соблюдением административно-правовых режимов Государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с членами добровольной народной дружины, выявили трех иностранных граждан.

Указанные лица находились в пограничной зоне без документов, дающих право нахождения в пограничной зоне (документов удостоверяющих личность и пропусков в пограничную зону) в селе Нижняя Шиловка Адлерского района города-курорта Сочи, с целью осуществления трудовой деятельности. 

Адлерским районным судом Краснодарского края иностранные граждане за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону и пребывания в ней привлечены к административной ответственности по ч.1.1 ст.18.2 КоАП РФ
 в виде штрафов с административным выдворением за пределы РФ.

Пограничное управление напоминает, что для беспрепятственного пребывания в пограничной зоне все иностранные граждане, кроме документов, удостоверяющих личность, обязаны иметь при себе соответствующий пропуск.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на въезд (проход) в пограничную зону, установленную на территории Краснодарского края, граждане могут получить по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 154, телефон: 8 (861) 219-90-13 или г. Сочи, ул. Театральная, 5, телефон: 8 (862) 266-88-57.

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Категория: Новости / Происшествия

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