ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

/Происшествия/

В связи с началом летнего сезона Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает гражданам о порядке и правилах пересечения государственной границы Российской Федерации.

С наступлением лета количество граждан, у которых отсутствуют документы, санкционирующие их выезд за рубеж, в ближайшее время может значительно возрасти.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона

от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию признаются: паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами территории России (заграничный паспорт), дипломатический паспорт, служебный паспорт, а также, в случаях предусмотренных международными договорами, паспорт гражданина Российской Федерации (внутренний паспорт).

При этом, в соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 (Далее – Положение), по достижению гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, документ подлежит замене не позднее 90 дней, и до истечения этого срока является действительным. Также запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные указанным Положением.

Паспорт, срок действия которого истек, а также паспорт, с внесенными в него сведениями, отметками и записями, не предусмотренными Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, является недействительным. Предоставление лицами недействительных документов на право пересечения государственной границы Российской Федерации влечет за собой применение мер административной ответственности.

При цитировании официального информационного сообщения ссылка на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обязательна.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю