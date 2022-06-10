Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по федеральной территории «Сириус» напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения

/Происшествия/

За пять месяцев 2022 года на федеральной территории «Сириус» оформлено 431 дорожно-транспортное происшествие, в которых 4 человека погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести.

В числе зарегистрированных ДТП: 327 столкновений транспортных средств, 45 наездов на препятствие, 33 наезда на стоящее транспортное средство. Кроме того, зафиксировано 19 наездов на пешеходов и 3 на велосипедистов.

Из 25 дорожно-транспортных происшествий в которых погибли или пострадали люди 19 произошло по вине водителей — несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил перестроения и 5 ДТП по вине пешеходов — переход через проезжую часть в неустановленном месте, неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства, передвижение по проезжей части на скейтборде, роликовых коньках и т.д.

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Денис Ивченко напоминает: «Водитель никогда не должен забывать, что он управляет источником повышенной опасности и обязан строго соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации, даже малейшее послабление может привести к необратимым последствиям, как для водителя так и для других участников дорожного движения».

Источник: ОМВД РОССИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СИРИУС"