Новороссийск встречает гостей?

/Происшествия/

Солнце. Воздух и бардак!

Солнце. Тёплое море. Многочисленные пляжи. Лежаки. Зонтики. Спасатели.

Много автокофе. Квас/соки/воды. Шаурма.

Велосипеды. Самокаты. Ролики. Гуляющие мамаши-папаши с колясками. Пожилые пары. Спортсмены.

Но к сожалению, гостей и жителей города-героя встречают поломанные и заляпанные шары-ограждения, грязная(видно, что не убирались уже несколько дней) пешеходная зона, замызганные площадки у лавочек, ржавый забор пустыря, загаженный птицами и людьми парапет.

Вообще, все на ЗА…!

И это в субботу. Начало курортного сезона, к которому, как нам сообщали, напряжённо готовились все службы.

Видимо, зам.главы по ЖКХ, зам.главы по КТС, начальники управления ЖКХ, управления городского хозяйства, отдела курортов и туризма, глава Центрального района, административная комиссия со своими семьями проводят выходные на чистой набережной Геленджика. И этот бардак не видят…

Там же, судя по фотогалереи в соцсетях, радуется жизни Т.Воронина, зам. главы администрации города по внутренней политике, отвечающая за контроль всего и вся.

Может быть, надзорные органы укажут чиновникам на бездеятельность и призовут к порядку?