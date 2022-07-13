/Происшествия/

Депутат Госдумы Иван Демченко: помощь должна быть своевременной 

Объем осадков,  вылившихся на Славянск-на-Кубани ночью 11 июля, равен трехмесячному объему. За 2 часа на  каждый квадратный метр  вылилось примерно 126 л воды.

По данным оперативного штаба, в Славянском районе зарегистрировано подтопление 483 придомовых территории, в том числе вода заходила в 306 домовладений, пострадало 755 человек, из них 124 детей (в 4 населенных пунктах). Откачано 214 придомовых территорий и 174 домовладения, от воды освобождено 3 населенных пункта.

Остаются подтопленными 269 придомовые территории, и 132 домовладения:

Коммунальные службы, в первую очередь, освободили отводы  в магистральные каналы. Работающие насосы дали возможность лучшему оттоку воды с участков.

Работа продолжается. В помощь службам Славянского района по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод направил специалистов и спецтехнику для отведения большого объема воды. 

Ситуация с водоотведением под  контролем служб района. Работы продлятся до полной ликвидации подтопления.

#ГосДума #командаДемченко

Просмотров: 355 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Футболиста «ЦСКА» арендовал клуб чемпионата Германии

Футбольный клуб «Химки» подписал контракты с двумя воспитанниками Спартака

Русфонд просит помощи для девочки из Анапы

Владимир Путин подписал новые законы, которые коснутся жизни каждого из нас

Лето – особенная пора для школы