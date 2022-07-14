Законопроект о помощи пострадавшим от стихийных бедствий рассмотрят осенью

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В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому пострадавшим от стихийных бедствий дадут кредитные каникулы. В частности, планируют снизить или приостановить платежи по кредитам и займам.

Авторы законопроекта пояснили, что такая инициатива вызвана увеличением числа пострадавших от природных катаклизмов. Депутат Госдумы Иван Демченко напомнил, что летом 2021 года многие жители Юга России лишились своего жилья и имущества из-за наводнений.

Согласно действующим нормам, получить отсрочку платежей по кредитам могут ипотечные заемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Планируемый законопроект позволит менять условия кредитных договоров для лиц, пострадавших в результате природной или техногенной ЧС.

Известно, что поправки в закон в Госдуме обсудят в осеннюю сессию.