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Законопроект о помощи пострадавшим от стихийных бедствий рассмотрят осенью

В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому пострадавшим от стихийных бедствий дадут кредитные каникулы. В частности, планируют снизить или приостановить платежи по кредитам и займам. 
Авторы законопроекта пояснили, что такая инициатива вызвана увеличением числа пострадавших от природных катаклизмов. Депутат Госдумы Иван Демченко напомнил, что летом 2021 года многие жители Юга России лишились своего жилья и имущества из-за наводнений. 
Согласно действующим нормам, получить отсрочку платежей по кредитам могут ипотечные заемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Планируемый законопроект позволит менять условия кредитных договоров для лиц, пострадавших в результате природной или техногенной ЧС.
Известно, что поправки в закон в Госдуме обсудят в осеннюю сессию.
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Категория: Новости / Происшествия

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