Около 30 заявок о нештатных ситуациях, обнаруженных сочинцами, были отработаны в течение суток

/Происшествия/

Большинство сообщений от горожан дублировали друг друга, а сами утечки на сетях носили локальный характер. При этом такая взаимосвязь с населением позволяет видеть реальную картину происходящего на инфраструктуре города и в случае необходимости оперативно реагировать.

Данные меры являются и превентивными, так как помогают предотвратить более серьезные прорывы на водоводах. Спешим выразить огромную благодарность каждому из заявителей.

По итогам 12 октября на территории Большого Сочи было устранено 6 нештатных ситуаций на сетях водоснабжения. Среди социально значимых работ: устранение утечек по улицам Макаренко, Коммунальщиков, Мичурина и на Набережной Времена года (Горки город), восстановительные работы на водопроводном колодце по Учительской, благоустройство на Котовского.

Одновременно с этим аварийно-ремонтными бригадами на сетях водоотведения устранено более 22 засоров. Особо трудоемкие работы, в том числе прочистка и промывка линий канализации потребовалась по улицам Аллея Челтенхема, 60 лет ВЛКСМ и Павлова.

Большой пласт работы был проведен и по анализу состояния сетей. Во всех районах Сочи было обследовано более 80 участков сетей водоснабжения и водоотведения.

Источник: ситуационный центр МУП г.Сочи "Водоканал"