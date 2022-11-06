Депутат Госдумы Иван Демченко: безопасность и бдительность важны в непростое время 

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В связи с обращениями, поступающими в общественные приемные депутата Госдумы Ивана Демченко преимущественно от пожилых людей по вопросу «какие организации имеют право проводить поверку счетчиков» проведен анализ ситуации.

Жители Анапы обеспокоены возможностью для мошенников воспользоваться ситуацией.

Группой парламентариев в связи с участившимися обращениями были инициированы изменения в нормативных документах.

С 1 ноября поверку счетчиков воды смогут проводить только те компании и индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в национальной системе.

Как пояснил депутат Госдумы Иван Демченко, в стандарте закреплено - кто, какими методами и приборами может проводить поверку счётчиков.

? Эти меры необходимы для защиты граждан от мошеннических действий и не должны повлиять на счета за «коммуналку», - прокомментировал Иван Иванович.