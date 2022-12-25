В организме погибшей собаки обнаружен высокотоксичный родентицид – бродифакум

/Происшествия/

Для установления причины гибели полугодовалой собаки, доставленной в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» 13 декабря 2022 года, был применён комплексный подход, включавший в себя патологоанатомическое исследование и химико-токсикологическую экспертизу с применением времяпролётной хромато-масс-спектрометрии, позволяющей обнаруживать многие нестойкие яды при жизни и посмертно в сложном для анализа биологическом материале.

В начале исследования были исключены самые распространенные яды, являющиеся причиной гибели собак в последние 20 лет – изониазид и фосфид цинка. Химический анализ не выявил их в крови и содержимом желудка. В ходе вскрытия врачами-патологоанатомами были установлены характерные признаки отравления веществами, препятствующими свёртыванию крови. Так как патологоанатомическая картина идентична для всей группы этих соединений, необходимо было определить, какое именно привело к смерти животного.

Ассортимент антикоагулянтов, изобретенных химиками ещё в середине прошлого века, постоянно пополняется новыми препаратами, так как они имеют важное хозяйственное значение в борьбе с грызунами-вредителями сельскохозяйственной продукции и посевов, а также широко применяются в медицинской практике для профилактики тромбозов сосудов и их последствий - инсультов и инфарктов.

В настоящее время перечень насчитывается более 20 наименований. В результате проведенного анализа был обнаружен бродифакум, который не растворим в воде, не имеет цвета, вкуса и запаха и по этой причине не вызывает у животных опасений при поедании отравленных приманок.

Поступивший в организм яд, в случае высокой дозы, может привести к гибели в течение нескольких часов в результате повреждения нервной системы, желудочно-кишечного тракта и печени. Если доза меньше, то спустя 3-4 суток кровь теряет способность к свёртыванию и при таком развитии интоксикации гибель наступает на 4-5 сутки с момента попадания яда в организм.

Практически все антикоагулянты относятся к высокотоксичным веществам I и II класса опасности, при обращении с которыми требуется соблюдать меры предосторожности и применять средства индивидуальной защиты. Результаты полученных исследований могут быть использованы хозяевами погибшего животного для предоставления в правоохранительные органы, а также при решении арбитражных споров в суде.

Вопросы, касающиеся диагностики отравлений животных, птиц, рыб и пчёл можно задать по телефону: 8(861)221-61-62 или на адрес электронной почты: ecotox@kmvl23.ru

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»