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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении автомобиля

55 — летний местный житель из хулиганских побуждений повредил автомобиль припаркованный у многоквартирного дома в Южном районе города.

 

Следственным отделом полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55- летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил иномарку, припаркованную у жилого многоквартирного дома в Южном районе города. Из хулиганских побуждений он разбил лобовое стекло. Ущерб от действий злоумышленника составил около 47 000 рублей. 

На период следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Категория: Новости / Происшествия

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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении автомобиля