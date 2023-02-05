ГАИ сообщает

/Происшествия/

В Адлерском районе сотрудниками полка ДПС ГИБДД УВД по г. Сочи был выявлен 23-летний водитель, который управлял транспортным средством «ВАЗ», не имея водительского удостоверения.

Также транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке, государственные регистрационные знаки числились в розыске, как утраченная спецпродукция. Регистрационные знаки были изъяты, а материал передан в отдел полиции Адлерского района г. Сочи для проведения дальнейшей проверки.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством и автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В отношении водителя были составлены административные материалы:

- по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»;

- по ч. 1 ст. 12.11 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи» (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке);

- по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует»;

- ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства».

Госавтоинспекция г. Сочи напоминает, что управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения – это грубое нарушение ПДД, которое может привести к самым серьезным последствиям.