В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в разбоях на аптеки

/Происшествия/

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась работница одной из городских аптек. Заявительница сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, пытался похитить денежные средства из кассы.

Увидев, что фармацевт нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли следы пальцев рук и частицы ткани. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в аптеке и в районе совершения противоправного деяния, составили ориентировку на розыск.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники новороссийской полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали 21-летнего приезжего из города-курорта на одной из улиц Новороссийска и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что молодой человек причастен к совершенному накануне аналогичному разбойному нападению в Геленджике.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия злоумышленник заключен под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю