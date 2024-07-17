В Госдуме заявили об угрозах из-за пожаров в Краснодарском крае

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«Горящие леса черноморского побережья создали угрозу для местных населенных пунктов, которые в летний сезон наполнены отдыхающими. Хочу сказать, что краевые органы власти были готовы оперативно реагировать на стихийные бедствия, что однозначно помогло в сжатые сроки ликвидировать все очаги пожаров в Геленджике, Анапе, Туапсе и других курортных зонах», – заявил депутат.

Иван Демченко также отметил, что спасатели МЧС показали свой высокий профессионализм, круглосуточно борясь со стихией. Туристы находятся под защитой, в безопасности.

На данный момент пожар ликвидирован. Всем пострадавших выплатят материальные компенсации.

Всего в ходе пожара в районе Дюрсо на Кубани сгорели 68 построек. На данный момент очаги возгорания ликвидированы.

Накануне «ФедералПресс» писал, что заповедник «Утриш» на Кубани закрыт из-за пожаров.

Источник: Редакция «ФедералПресс» / Филипп Грузин