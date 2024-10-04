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Для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации в отдел полиции доставлены 260 приезжих

Сотрудники отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства.
Для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации в отдел полиции доставлены 260 приезжих, трудившихся на строительном объекте в станице Елизаветинской. Восемь иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории страны и незаконное осуществление трудовой деятельности.
Кроме того, в отношении лица, принявшего на работы нелегальных мигрантов, полицейскими будут приняты  меры к привлечению его к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. В действиях работодателя также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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