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Сотрудники отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства.

Для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации в отдел полиции доставлены 260 приезжих, трудившихся на строительном объекте в станице Елизаветинской. Восемь иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории страны и незаконное осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, в отношении лица, принявшего на работы нелегальных мигрантов, полицейскими будут приняты меры к привлечению его к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. В действиях работодателя также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю