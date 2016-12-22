На трассе Ростов — Батайск из-за гололеда столкнулись больше десяти машин

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По предварительным данным от ГИБДД Ростовской области, в массовой аварии нет пострадавших, однако сами автомобили получили значительные повреждения.

Об аварии, случившейся сегодня на автотрассе между Ростовом-на-Дону и Батайском в Ростовской области стало известно от очевидцев. Со слов участников и свидетелей массового столкновения машин, ЧП случилось из-за гололеда на дороге.

На месте массового столкновения машин работают автоинспекторы.

Источник: yug.svpressa.ru