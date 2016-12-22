Курс валют
61.11
63.61
/Происшествия/

На трассе Ростов — Батайск из-за гололеда столкнулись больше десяти машин

По предварительным данным от ГИБДД Ростовской области, в массовой аварии нет пострадавших, однако сами автомобили получили значительные повреждения.

Об аварии, случившейся сегодня на автотрассе между Ростовом-на-Дону и Батайском в Ростовской области стало известно от очевидцев. Со слов участников и свидетелей массового столкновения машин, ЧП случилось из-за гололеда на дороге.

На месте массового столкновения машин работают автоинспекторы.

Источник: yug.svpressa.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 84 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Краснодаре представили проект метро для города и пригородов НАЗЕМКА

ISU отобрал у России финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту

В Краснодаре иномарка наехала на двух людей на остановке

Минздрав РФ разработал порядок оказания медпомощи на ЧМ-2018

Гандбольная команда «Кубань» обыграла ижевский «Университет»