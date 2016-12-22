В Краснодаре иномарка наехала на двух людей на остановке

/Происшествия/

Стали известны подробности аварии в Краснодаре на улице красных Партизан, во время которой иномарка сбила на остановке двух людей.

ДТП произошло около 16:00. По предварительным данным, водитель машины Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Красных Партизан, врезался сзади в Renault. От удара Renault вынесло на остановку общественного транспорта. Иномарка сбила двух человек. Пострадавшие получили переломы и были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После столкновения Mitsubishi Lancer продолжил движение и столкнулся с KIA, который из-за этого протаранил «газель». От удара пассажирка «газели» получила перелом.

Сейчас полицейские задержали водителя Mitsubishi Lancer. Обстоятельства и причины аварии выясняются, проводится проверка.

Источник: kuban24.tv