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/Происшествия/

В Геленджике потерялись туристы

Поисковая операция началась 22 декабря 2016 года около 22 часов между селом Адербиевка и селом Возрождение. 

В операции по поиску потерявшихся туристов участвовали спасатели Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Вечером 22 декабря на пульт оперативного дежурного отряда поступил сигнал от пострадавших с просьбой о помощи. Спасатели «Кубань-СПАС» незамедлительно выехали в район горы Боцехур и организовали «прочесывание» лесного массива, в результате которого в труднодоступном месте был обнаружен заглохший автомобиль с тремя мужчинами. Пострадавших спустили с горы в безопасное место где их в автомобиле ожидали родственники. От медицинской помощи туристы отказались.

Источник: Пресс-служба "Кубань-СПАС"

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Категория: Новости / Происшествия

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