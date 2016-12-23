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/Происшествия/

В Темрюкском районе в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека

В Темрюкском районе 22 декабря столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали двое мужчин.

Авария произошла около 18:00 на 79 км трассы Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 48-летний водитель Nissan Patrol не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Suzuki Wagon и столкнулся с ним.

От удара Nissan поменял траекторию движения, выехал на встречную полосу и столкнулся там с Volkswagen Polo. В результате аварии травмы получили два человека: 25-летний водитель Volkswagen и его 50-летний пассажир, их госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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