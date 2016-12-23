В Краснодаре активист получил 15 суток за крест на памятнике Дзержинскому

/Происшествия/

Суд в Краснодаре арестовал на 15 суток активиста Алексея Кнедляковского за то, что он закрепил крест на памятнике Феликсу Дзержинскому. Об этом рассказала жена Кнедляковского Лусинэ Джанян.

Кнедляковского признали виновным в мелком хулиганстве. После решения суда он написал в твиттере, что намерен устроить голодовку.

Активиста задержали 22 декабря, хотя сама акция прошла двумя днями ранее — в День работника органов безопасности.

Присутствовавшая в зале суда активистка Нина Соловьева сообщила, что суд прошел очень быстро, «за шесть минут». «Проще говоря, ничего и не было, и арест на 15 суток за мелкое хулиганство в виде прикрепления креста», — отметила она.

День работника органов безопасности приурочен к дате создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) в 1917 году, первым председателей которой стал Феликс Дзержинский.

Источник: meduza.io