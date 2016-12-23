В Крымском районе в ДТП с бензовозом погиб парень

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В Крымском районе 23 декабря иномарка влетела в бензовоз. В аварии погиб один человек.

ДТП произошло в 2:30 на 106 км трассы Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 22-летний водитель Toyota Prius выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania c полуприцепом. От удара грузовик съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

«Водителя легковушки госпитализировали с места аварии. Молодой человек скончался в больнице», — рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД РФ Павел Окружко.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Источник: kuban24.tv