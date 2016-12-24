На Кубани 13 тысяч человек остались без света из-за автокрана

/Происшествия/

В Темрюкском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

ЧП произошло утром 24 декабря. По предварительной информации инцидент случился из-за автокрана, стрела которого повредила провод высоковольтной линии.

В результате было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов с населением 13600 человек.

По информации ГУ МЧС Краснодарского края, в зону отключения попали частично станица Высшестиблиевская, поселки Тамань и Виноградный. Социально-значимых объектов нет. В настоящее время на месте происшествия работают четыре ремонтные бригады.

Источник: livekuban.ru