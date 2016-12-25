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Пропавших без вести детей нашли на заброшенной ферме в Успенском районе

Подростки сбежали из местной школы-интерната.

В полицию о пропаже 14-летних воспитанников сообщила директор учреждения. По ее словам, подростки утром самовольно покинули территорию учреждения и не вернулись.

Ориентировки на розыск школьников были направлены всем дежурным нарядам краевой полиции. 

- Меньше суток понадобилось поисковым группам для того, чтобы вернуть несовершеннолетних, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дети прятались на заброшенной ферме в станице Николаевской. Мальчики были доставлены в отдел МВД России району. С ними провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. 

Источник: livekuban.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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