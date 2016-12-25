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/Происшествия/

Найденные тела погибших в авиакатастрофе доставляют на берег

В районе падения самолета Ту-154 в Сочи найдено пятеро погибших в авиакатастрофе.

Тела пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России доставляют на берег, на причал Хостинского отряда МЧС.  Первые фотографии с места происшествия публикует РИА ‘Новости”.

По последним данным на борту Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию, находилось 94 человека, в том числе 8 членов экипажа. 

Источник: http://maks-portal.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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