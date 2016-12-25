Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани

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12-летний ребёнок случайно выстрелил в сторону девочки, когда помогал отцу нести ружьё.

По предварительным данным, 25 декабря 2016 года в 8 часов 10 минут на 24 км перегона Курганинск-Лабинск 33-летний мужчина, житель поселка Прохладный Лабинского района, возвращаясь с охоты, шел по железнодорожному полотну с 12-летним сыном и 6-летней дочерью. У мальчика находилось охотничье ружье. При неосторожном обращении мальчиком с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочки. Пострадавшая девочка доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия и другие необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Южное СУТ СК России