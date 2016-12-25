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/Происшествия/

На Кубани автомобиль попал под грузовой поезд

На Кубани на перегоне порт Кавказ — Фанталовская 25 декабря автомобиль попал под грузовой поезд.

Авария произошла в 14:30. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, сообщили в пресс-службе СК ЖД.

Водитель автомобиля был госпитализирован. График движения пассажирских поездов не изменился.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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