Камеры наблюдения фиксировали место крушения ТУ-154

/Происшествия/

Источник заявил, что вылет самолета из воздушной гавани проходил в штатном режиме.

Камеры видеонаблюдения направлены в сторону, куда летел самолет и не зафиксировали ничего необычного, полет начинался в штатном режиме.

- Никаких вспышек и подозрительных свечений в небе зафиксировано не было, полет проходил нормально, что-то пошло не так уже после того, как самолет отдалился от берега, - говорит собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, сегодня, 25 декабря, в акватории Черного моря произошла страшная трагедия. ТУ-154 МО РФ потерпел крушение, на борту находились 92 человека. Воздушное судно должно было доставить артистов ансамбля имени Александрова, военнослужащих и журналистов на военную базу в Сирию, чтобы они поздравить российских военных с новогодними праздниками. В результате крушения никому не удалось выжить.

По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело, расследованием которого занимаются опытные следователи и криминалисты.

Также на борту находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, супруг Елизаветы подтвердил ее гибель.

В Сочи был создан оперативный штаб по приему и размещению родственников пассажиров, которые находились на борту ТУ-154. Прибывших разместили в военном санатории «Аврора». С людьми работают профессиональные психологи. В связи с крушением самолёта Минобороны организовало горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.

В данный момент поиски пассажиров и членов экипажа продолжаются, поисковые работы переведены на круглосуточный режим.

В связи с трагедией Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура.

Источник: livekuban.ru