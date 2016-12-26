У жителя Кубани дважды заживо сгорели гости

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Трагические инциденты произошли в Кропоткине.

Злополучный дом, как выяснилось, находится на бульваре Весеннем. В ночь трагедии к хозяину дома пришли знакомые мужчина и женщина. Компания начала выпивать спиртное и, по предварительной версии, один из гостей уснул с непотушенной сигаретой. В доме начался пожар, хозяин смог выбраться на улицу, а его знакомые-погибли в огне.

В этому году в доме потерпевшего произошел точно такой же инцидент. Оказалось, что 7 марта при пожаре хозяину дома удалось спастись и выбежать на улицу, а гости мужчины- также сгорели заживо.

Все подробности гибели мужчины и женщины в настоящий момент устанавливаются.

- В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего. Проводится проверка, - рассказал следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

Источник: livekuban.ru